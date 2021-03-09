شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستقر على ضم 6 لاعبين من بيراميدز للمعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى على ضم 6 لاعبين من فريق بيراميدز لمعسكر مارس، والذى يتخلله مباراتان أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.
واستقر جهاز المنتخب على استدعاء أحمد توفيق، ومحمد حمدى، ورمضان صبحي، وعمر جابر، وعبد الله السعيد، وعلى جبر، وسينضم هؤلاء اللاعبون للمعسكر يوم 20 مارس الجارى بالقاهرة.
وضمت القائمة 6 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) ، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي )، وأحمد حجازي (اتحاد جده السعودي )، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)، وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليوناني )، ومصطفى محمد (جالطة سراي التركي).
ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب إنتهاء مشاركة الأندية في البطولات القارية.