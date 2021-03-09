شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب يستقر على ضم 6 لاعبين من بيراميدز للمعسكر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اتفق الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى على ضم 6 لاعبين من فريق بيراميدز لمعسكر مارس، والذى يتخلله مباراتان أمام كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022.

واستقر جهاز المنتخب على استدعاء أحمد توفيق، ومحمد حمدى، ورمضان صبحي، وعمر جابر، وعبد الله السعيد، وعلى جبر، وسينضم هؤلاء اللاعبون للمعسكر يوم 20 مارس الجارى بالقاهرة.

وأعلن الجهار الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة حسام البدرى، قائمة اللاعبين المحترفين المنضمين لمعسكر الفراعنة الرسمى المقبل، حيث يستعد الفراعنة لمواجهة منتخبي كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 مارس الجارى، فى إطار منافسات الجولات الختامية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وضمت القائمة 6 لاعبين هم: محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) ، ومحمد النني (أرسنال الإنجليزي )، وأحمد حجازي (اتحاد جده السعودي )، ومحمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي)، وأحمد حسن كوكا( أولمبياكوس اليوناني )، ومصطفى محمد (جالطة سراي التركي).

من جهته، قال محمد بركات، مدير المنتخب الوطني، مخاطبة أندية هؤلاء اللاعبين بالاستدعاءات الرسمية طبقا للمواعيد الزمنية المحددة من قبل الفيفا، موضحا أنه على تواصل مع هذه المجموعة المختارة للتنسيق حول تحديد رحلات الطيران لحضورهم للقاهرة والانضمام إلي رحلة الفريق المسافرة إليى نيروبي يوم23 مارس.

ويدخل المنتخب معسكره المغلق بداية من 20 الشهر الجاري بانضمام اللاعبين المحليين عقب إنتهاء مشاركة الأندية في البطولات القارية.