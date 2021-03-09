دوري أبطال أفريقيا | بن شرقي لاعب الزمالك: لم أعترض علي تبديلي في مباراة الترجي

أكد المغربي أشرف بن شرقي صانع ألعاب فريق الزمالك، على احترامه لوجهة نظر الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بشكل كامل.

وقال بن شرقي للموقع الرسمي لناديه اليوم الإثنين إن ما تردد خلال الساعات الماضية عن غضبه واعتراضه على استبداله في مباراة الترجي مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة.

وعقد أشرف قاسم المشرف العام على فريق الكرة بنادي الزمالك، جلسة خاصة مع المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول، على هامش تدريبات الفريق اليوم الإثنين.

وتحدث أشرف قاسم عن أهمية التركيز في الفترة المقبلة، وعدم الالتفات لأي شائعات.

وأوضح قاسم للدولي المغربي، أنه أحد العناصر الأساسية والجميع يثق في قدراته وإمكانياته، مطالبًا اللاعب بالتركيز فقط داخل اللعب.

ويستعد الفريق لمواجهة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الخميس المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة للدوري الممتاز.

وكان الزمالك قد تعرض للخسارة 1 / 3 أمام مضيفه الترجي التونسي، أول أمس السبت، في الجولة الثالثة من المجموعة الرابعة بدوري أبطال أفريقيا، حيث يحتل الفريق المركز الثالث برصيد نقطتين، خلف مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني برصيد خمس نقاط، والترجي صاحب الصدارة برصيد سبع نقاط، فيما يقبع تونجيت السنغالي في المركز الأخير برصيد نقطة.