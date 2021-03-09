الدوري الايطالي | نجاح عملية جراحية لفوزي غلام لاعب نابولي

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أعلن نادي نابولي الإيطالي اليوم الإثنين نجاح العملية الجراحية في الركبة التي خضع لها مدافعه الجزائري فوزي غلام اليوم الإثنين في مستشفى بروما.
وكان فوزي غلام 30 / عامًا /، المولود في فرنسا، قد خرج مصابًا خلال الشوط الأول من المباراة التي فاز فيها نابولي على بولونيا 3 / 1 أمس الأحد في الدوري الإيطالي.
وجرى تشخيص حالة اللاعب وتبين أنه يعاني من تمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى قبل خضوعه لعملية جراحية اليوم الإثنين.
وكان فوزي غلام، الذي انضم إلى نابولي في عام 2014، قد خضع لجراحة مشابهة في الركبة اليمنى في نوفمبر 2017.
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