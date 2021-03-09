الميركاتو الصيفي | يوفنتوس يرغب في استعادة لاعبه من إيفرتون!

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن نادي يوفنتوس يسعى لضخ دماء جديدة في خط الهجوم الفريق عبر التعاقد مع مهاجم إيفرتون الإنجليزي، مويس كين.

ويلعب كين (21 عامًا) حاليًا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي معارًا من إيفرتون، وقد تمكن من تسجيل 11 هدفًا في 19 مباراة له بالدوري الفرنسي هذا الموسم 2020/21.

واستعادة الشاب الإيطالي لمستواه القوي؛ لم تجعل باريس سان جيرمان فقط من يريد الحصول على خدماته بشكل نهائي، بل حفزت ناديه السابق، يوفنتوس لمحاولة التعاقد معه.

وانضم كين لناشئي يوفنتوس في عام 2011 قادمًا من الغريم المحلي تورينو، واستمر اللاعب صاحب الأصول الإيفوارية مع البيانكونيري حتى صيف 2019، حيث خرج خلال تلك الفترة في إعارة وحيدة إلى هيلاس فيرونا موسم 2017/18.

وفي موسم 2018/19 تم تصعيد كين إلى الفريق الأول ليوفنتوس، وشارك في 21 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 8 أهداف، ومع تضاؤل فرص مشاركته؛ انتقل إلى إيفرتون في صيف 2019 نظير 27 مليون يورو، لكنك الأمور لم تسر على ما يرام في الدوري الانجليزي.

لينتقل في الميركاتو الصيفي الماضي إلى باريس سان جيرمان لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة، وخاض المهاجم الإيطالي 27 مباراة في مختلف المسابقات بقميص الفريق الفرنسي الموسم الحالي 2020/21 ، تمكن خلالها من تسجيل 15 هدفًا وصناعة آخر.

ويتحرك يوفنتوس لاستعادة كين من إيفرتون؛ لتوفير بدائل مستقبلية للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (36 عامًا)، والإسباني ألفارو موراتا (28 عامًا).