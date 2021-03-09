لماذا يفضل مانشستر سيتي التعاقد مع هالاند بدلاً من مبابي؟

كشفت تقارير صحفية بريطانية، أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي قد حدد أولوياته لتدعيم خط الهجوم في الميركاتو الصيفي المقبل، حيث يفضل السيتيزنز التعاقد مع مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، إيرلينج هالاند، عن ضم نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

وتأتي رغبة مانشستر سيتي في تدعيم مركز رأس الحربة، بعد اقتراب النجم الأرجنتيني سيرخيو أجويرو من الرحيل في الميركاتو الصيفي المقبل بعد نهاية الموسم الحالي 2020/21، حيث لم تدخل إدارة السكاي بلوز في مفاوضات معه من أجل توقيع عقد جديد.

وبحسب تقرير لصحيفة “الأثلتيك” البريطانية، فإن سبب تفضيل مانشستر سيتي لهالاند على مبابي، يعود للراتب الضخم الذي يريده النجم الفرنسي.

ووفقًا لنفس التقرير الصادر من الأثلتيك، فإن مهاجم انتر ميلانو الإيطالي، روميلو لوكاكو ضمن حسابات المدير الفني لمانشستر سيتي، بيب جوارديولا، بجانب هالاند.

ويتألق هالاند مع بوروسيا دورتموند منذ انضمامه في يناير 2020، من ريد بول سالزبورج النمساوي نظير 20 مليون يورو، حيث لعب النجم النرويجي 46 مباراة بمختلف المسابقات بقميص أسود الفيستيفاليا؛ سجل خلالها 45 هدفًا، وقدم 11 تمريرات حاسمة.

جدير بالذكر أن عقد إيرلينج هالاند (20 عامًا) مع بوروسيا دورتموند، يتضمن شرطًا جزائيًا يسمح له بالرحيل مقابل 75 مليون يورو فقط، ولكن بداية من صيف 2022.