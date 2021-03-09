محمد الفلاح - مبابي وهالاند بينها.. 4 صفقات من العيار الثقيل على رادار لابورتا

الثلاثاء 9 مارس 2021

بدأت التكهنات حول الصفقات التي سيبرمها برشلونة بعد فوز خوان لابورتا برئاسة النادي، في الانتخابات التي أجريت يوم الأحد، وتفوق فيها على فيكتور فونت وتوني فريشا.



ويريد لابورتا بناء مشروع رياضي قوي يمكن من خلاله إقناع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالبقاء في كامب نو، حيث ينتهي عقده الصيف المقبل.

وأوضحت قناة ”كواترو“ أن هناك بعض الأسماء المطروحة في برشلونة، لكن لابورتا لم يرد الحديث عنها خلال الحملة الانتخابية.

وأشارت القناة إلى أبرز 4 أسماء مطروحة في برشلونة، وهي: إريك غارسيا (مانشستر سيتي)، وإيرلينغ هالاند (بروسيا دورتموند)، ودافيد ألابا (بايرن ميونخ)، وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان).

وأضافت أن الهدف الأول لبرشلونة بعد فوز لابورتا بالرئاسة هو التعاقد مع هالاند، وسبق أن ذكر برنامج ”الشرينغيتو“ أن لابورتا قدم وعدا لميسي بالقتال لحسم صفقة النرويجي.

وأوضحت أن لابورتا قد يتجه لبيع الفرنسي أنطوان غريزمان لتوفير الأموال لحسم صفقة هالاند، الذي يرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد ومانشستر سيتي.

وعلى المستوى الدفاعي، سعى برشلونة للتعاقد مع غارسيا الصيف الماضي، لكن الطلبات المالية لمانشستر سيتي حالت دون إتمام الصفقة، وينتهي عقد اللاعب الإسباني مع مانشستر سيتي الصيف المقبل، وكان مدربه بيب غوارديولا قد أكد رفض اللاعب تجديد عقده، ما يعني أن الصفقة ستكون مجانية.

والحال ذاته ينطبق على دافيد ألابا، إذ أعلن رحيله عن بايرن ميونخ بنهاية الموسم الحالي، لكن التعاقد معه لن يكون سهلا.

وسبق أن ذكرت تقارير إسبانية أن ألابا وقع اتفاقا شفويا مع ريال مدريد، في حين ذكرت تقارير أخرى أن فوز لابورتا برئاسة برشلونة قد يحول وجهة اللاعب إلى كامب نو؛ لأن لابورتا صديق بيني زاهافي وكيل ألابا.

وأفادت ”كواترو“ بأن هناك ملفات مهمة أمام لابورتا، أبرزها تجديد عقود أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وبيدري، حيث تنتهي عقود الثلاثي مع برشلونة في يونيو 2022.