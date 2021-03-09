عدن - ياسمين عبد الله التهامي - إجابة قاطعة.. هل ينافس نجيب ساويرس الخطيب على رئاسة الأهلي المصري

الثلاثاء 9 مارس 2021

الخليج 365

أجاب رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس بشكل قاطع، على إمكانية الترشح لرئاسة الأهلي المصري خلال الفترة المقبلة.



ومن المقرر أن تجرى انتخابات الأهلي المصري، هذا الصيف، بعد دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة اليابانية طوكيو.

ونفى ساويرس، في تصريحات تليفزيونية تفكيره في أن يصبح رئيسا للأهلي، مؤكدا أن هذا الأمر يحتاج إلى تفرغ، بسبب مسؤوليات النادي الكبيرة.

وأوضح ساويرس أنه يفضل حاليا الاستمتاع بحياته مع أولاده، واصفا رئاسة الأهلي بـ"وجع الدماغ"، في إشارة إلى المسؤوليات الكبيرة المُلقاة على عاتق رئيس النادي.

ومن المتوقع أن يترشح محمود الخطيب، الرئيس الحالي للنادي، لولاية جديدة، بعدما أشارت تقارير أنه يجهز قائمة انتخابية قوية ستضم نجمي الأهلي سابقا حسام غالي وعماد متعب.

يُذكر أن الخطيب تولى رئاسة الأهلي المصري في 2017 خلفا لمحمود طاهر، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أفريقيا 2020.