شكرا لقرائتكم خبر عن حيرة في الجبهة اليمنى للمنتخب قبل اختيارات البدري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعيش حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، في حيرة قبل إعلان القائمة المحلية التي ستمثل القوام الأساسي للفراعنة بجانب اللاعبين المحترفين الذين وقع عليهم الاختيار مسبقا، لخوض المنتخب مباراتين غاية في القوة أمام كينيا وجزر القمر، في ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون العام الحالي.

ويحتل المنتخب الوطنى صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط من تعادلين أمام كينيا بهدف لمثله، ثم التعادل السلبى أمام جزر القمر سلبيا، بينما حقق الفراعنة الفوز على توجو في الجولتين الثالثة والرابعة.

وتعد الحيرة الأولى لحسام البدري في اختياراته المحلية بمركز الظهير الأيمن، نظرا لعدم وجود لاعبين جيدين في هذا المركز خلال الفترة الحالية، فالاختيارات تنصب على لاعبين أو ثلاثة على أقصى تقدير، ويمرون بمرحلة هبوط في المستوى أو الابتعاد الفني في فرقهم، وهو ما سيؤدى لتغيير البدري لاختياراته أو تواجد لاعب من المنتصف في هذا المركز مثلما فعل من قبل عندما أشرك أيمن أشرف في مركز المدافع، على الرغم من أنه كان ظهيرا أيسر.

محمد هانى

محمد هاني، ظهير أيمن الأهلي، أصبح الخيار الأول لحسام البدري لإشراكه كلاعب أساسي في المنتخب نظرا لمشاركته بشكل أساسي مع فريقه في البطولات المختلفة سواء محليا أو أفريقيا، إلا أن مستواه تراجع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وهو ما جعل المدير الفني يفكر جديا في وجود أكثر من لاعب لاختيار أفضلهم خلال التدريبات.

أحمد توفيق

أحمد توفيق، ظهير أيمن بيراميدز، يثق حسام البدرى كثيرا في إمكانياته منذ أن كان مديرا فنيا للأهلي، وطلبه بالاسم عندما دخل اللاعب في صدام قوى مع إدارة الزمالك قبل رحيله للفريق السماوي.

ونجح أحمد توفيق في اعتماد أوراقه داخل المنتخب الوطنى بصحبة حسام البدرى، عندما لعب بشكل أساسى في اللقاء الأخير أمام توجو، وظهر بشكل جيد، وهو ما سيدفع المدير الفني للفراعنة للتفكير فيه للبدء كلاعب أساسي.

كريم فؤاد

كريم فؤاد ظهير أيمن إنبى، يعد أحد الاختيارات المطروحة أمام حسام البدرى بعدما تألق مع المارد البترولى بشكل كبير خلال الفترة الماضية، واعتمد عليه شوقى غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي مؤخرا، إلا أنه يفتقد للخبرات الأفريقية المطلوبة في ظل صغر سنه، إلا أنه يبقى أحد الحلول المطروحة أمام حسام البدري لشغل مركز الظهير الأيمن للفراعنة.

كريم العراقى

كريم العراقي، ظهير أيمن المصري البورسعيدي، كان من ضمن الأسماء المطروحة بقوة للمشاركة مع المنتخب، في ظل ثبات مستواه الفني طيلة العام الماضي، إلا أن دخوله في صدام مع إدارة ناديه؛ بسبب الخلاف حول تعاقده الجديد وإصراره للحصول على مقابل مادى معين رفضته الإدارة، مما جعل المدير الفني على ماهر يرفض الاعتماد عليه، أدى إلى خروجه من حسابات حسام البدرى تماما خلال الفترة الحالية.