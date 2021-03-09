شكرا لقرائتكم خبر عن باتشيكو يعالج أزمة إهدار الفرص فى تدريبات الزمالك من خلال 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يختلف اثنان على معاناة فريق الزمالك بالوقت الحالي من أزمة فنية كبرى تكمن في عدم تسجيل الأهداف بالمباريات "العقم التهديفى"، رغم تقديم مستوى مميز في المباريات، سواء على المستوى المحلي أو الأفريقي فى بطولة دورى الأبطال، وهو ما أدى إلى تأزم موقف الفريق في البطولة الأفريقية بعد مرور 3 جولات بدور المجموعات تعادل في مباراتين أمام مولودية الجزائر وتونجيث السنغالي، على الرغم من أنه كان الأفضل والأخطر، ثم خسر أمام الترجي بالجولة الثالثة، ليحتل المركز الثالث برصيد نقطتين خلف المولودية صاحب المركز الثاني بـ5 نقاط والترجي المتصدر بـ7 نقاط.

الجهاز الفني للزمالك، بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، يبحث عن علاج سريع لأزمة العقم التهديفى، وهو ما بدأ تطبيقه بالفعل خلال التدريبات الجماعية للفريق عن طريق تطبيق 4 خطوات أساسية.

الخطوة الأولي، هي التركيز مع مهاجمي الزمالك وصناع اللعب في مساءلة إنهاء الهجمات وكيفية استغلال الفرص خاصة الانفرادات، من خلال تطبيق تدريبات خاصة خلال المران الجماعي، وتكثيف الحصص التدريبية للمهاجمين، ليتمكنوا من استغلال الفرص أمام مرمى المنافسين.

بينما الخطوة الثاني، هي قيام باتشيكو بتخصيص فقرة بعد نهاية المران لتدريبات اللاعبين على التسديد على المرمي من مسافات مختلفة، ليعتاد اللاعبون على مهارة التسديد والتسجيل واختيار الزوايا المناسبة لكل لعبة مختلفة، وفى حالة خطأ اللاعب يطالبه المدرب بالإعادة مرة أخرى.

الخطوة الثالثة لباتشيكو هي منح اللاعبين تعليمات نظرية خلال التدريبات كيفية التعامل مع مرمي المنافس لتسجيل الأهداف، وإيقاف التدريب أكثر من مرة لمعالجة أخطاء اللاعبين عند التسديد على المرمي بمختلف المواقف الكروية داخل الملعب وعلاج أسباب العقم التهديفي.

أما الخطوة الرابعة، فقد اعتمد خلالها باتشيكو على الجانب النفسي من خلال عقد جلسات تحفيزية مع اللاعبين، لتأكيد ثقته الكاملة في قدراتهم الكروية، وإمكانياتهم الفنية الكبيرة، للتسجيل في شباك المنافسين، وأن إهدار الفرص يحدث مع أكبر لاعبي العالم، ويقوم باتشيكو بهذا الأمر مع كافة اللاعبين على حدة بهدف تحفيزهم.