شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الكرة بالزمالك يجتمع بكبار لاعبي الفريق لـ"لم الشمل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أشرف قاسم، المشرف على فريق الكرة بالزمالك، وعبد الحليم علي، مدير الكرة، جلسة مع اللاعبين الكبار بالفريق الكروي، خلال الساعات الماضية، على رأسهم طارق حامد ومحمود جنش وفرجاني ساسي وحازم إمام، وغيرهم من نجوم الفريق؛ لمطالبتهم بلم شمل اللاعبين، والشد من أزرهم في المرحلة القادمة.

وطلب مسئولو جهاز الكرة بالزمالك من اللاعبين الكبار، الحديث بشكل دائم مع زملائهم على أهمية المرحلة المقبلة، وضرورة التركيز الشديد في المباريات القادمة، وعدم النظر لأى مباريات سابقة، سواء في الدوري المحلي أو دوري أبطال أفريقيا.

ويسعى جهاز الكرة بالزمالك لسرعة لم الشمل بعد الخسارة المفاجئة أمام الترجي السبت الماضي في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث يخشي قاسم والعندليب من تأثر بعض اللاعبين بهذه النتيجة فى المباريات القادمة.

وتحدث لاعبو الزمالك الكبار مع زملائهم عن ضرورة التركيز الشديد في المباريات القادم، ونسيان أخطاء الفترة الماضية تماما، والتركيز فقط في مباراة سيراميكا المقرر لها السابعة والنصف مساء الخميس المقبل، باستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 لمسابقة الدوري الممتاز، نظرا لأهمية تحقيق الفوز لمواصلة المنافسة على صدارة الدوري.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته اليوم، استعدادا لمباراة سيراميكا، بعد استئناف التدريبات أمس، عقب العودة من تونس فجر الأحد بعد مواجهة الترجي والخسارة بنتيجة 3-1، وأغلق الجهاز الفني صفحة البطولة الأفريقية للتركيز في مباريات الدوري الذى يتصدره الزمالك في الوقت الحالي برصيد 30 نقطة جمعها من 13 مباراة.

وتربع الترجي التونسي على عرش مجموعة الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بعد ثلاثيته في شباك القلعة البيضاء، برصيد 7 نقاط، بينما تراجع الزمالك إلى المركز الثالث برصيد نقطتين فقط، وتحسم الجولات المتبقية فرص تأهل الزمالك من دور المجموعات الأفريقي.