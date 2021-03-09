شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يطلب تقريرا عن هداف الدوري لحسم مصيره مع الاهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، معلومات كافية وشاملة عن أحمد سمير، جناح طلائع الجيش، المُرشح للانتقال للأهلي خلال الصيف المقبل؛ لتدعيم الفريق.

ويرغب المدير الفني للأهلي في معرفة جميع المعلومات عن اللاعب المُرشح للفريق، من أجل البت في الصفقة وحسمها بشكل نهائي، بعدما دخل اللاعب حسابات لجنة التخطيط بالنادي، من أجل التعاقد معه وتدعيم مركز الجناح الأيمن بالفريق الأحمر، في ظل رغبة الجهاز الفني في تدعيم هذا المركز بلاعبين سوبر.

ويعاني الأهلي من تراجع مستوى حسين الشحات الذي يلعب في مركز الجناح الأيمن، وعدم تقديم طاهر محمد طاهر أوراق اعتماده مع الفريق الأحمر حتى الآن، باعتباره يلعب في المركزين الأيمن والأيسر.

ويتابع مسئولو النادي الأهلي أكثر من لاعب محلي خلال الموسم الحالي من أجل التعاقد معه وتدعيم صفوفه في الانتقالات الصيفية المقبلة، خاصة مع تراجع أداء غالبية اللاعبين في هذا المركز.

ويحتل أحمد سمير صدارة ترتيب جدول الدوري المصري هذا الموسم برصيد 7 أهداف بالتساوي مع عمر كمال لاعب المصري ويوسف أوباما لاعب الزمالك.