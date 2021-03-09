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«ماتيوس» يكشف حقيقة خلافته لـ«لوف»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استبعد لوثار ماتيوس، نجم المنتخب الألمانى الأسبق، تولى تدريب المانشافت خلفا ليواخيم لوف.

وفى حوار مع محطة (سكاى)، قال صاحب الرقم القياسى من المباريات مع المنتخب الألماني: أهتم بطبيعة الحال بكرة القدم وبالمنتخب لكننى راض عن حياتى، وأنا أستبعد هذا الأمر».

كان اللاعب الدولى السابق محمد شول اقترح ماتيوس، زميله السابق في بايرن ميونخ، في حوار صحفى كخليفة محتمل للوف.

وقال ماتيوس: «لا أشغل نفسى بهذا الأمر على الإطلاق، ولى تخطيط مختلف تماما»، مشيرا إلى أنه مدد عقده مع محطة سكاى كخبير كروى.

يذكر أن هناك تقارير ألمانية قد كشفت في وقت سابق عن احتمالية رحيل يواخيم لوف عن تدريب المنتخب الألمانى خلال الفترة المقبلة.

بسبب تراجع نتائج الماكينات الألمانية خلال الفترة الماضية.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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