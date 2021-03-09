شكرا لقرائتكم خبر عن «لايبزيج» يهدد «بايرن ميونخ» فى الدورى الألمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واجه بايرن ميونخ شبح فقدان صدارة الدورى الألمانى لكرة القدم بعد تأخره بهدفين أمام ضيفه بوروسيا دورتموند فى أول عشر دقائق من مباراتهما معًا.

وبالتالى فإن مواجهة دورتموند تؤكد ضرورة أن يكون النادى البافارى فى أقصى درجات الاستعداد واليقظة إذا أراد الفوز بلقب البوندزليجا للموسم التاسع على التوالى.

وسجل القناص البولندى روبرت ليفاندوفسكى ثلاثة أهداف (هاتريك) ليقود بايرن لقلب تأخره بهدفين أمام دورتموند إلى فوز مثير 4ـ 2 واستعادة الصدارة بفارق نقطتين عن لايبزيج الوصيف الذى صعد إلى القمة مؤقتًا بفوزه على مضيفه فرايبورج بثلاثة أهداف دون رد قبل ساعات من مواجهة بايرن مع دورتموند.

ويلتقى بايرن ولايبزيج فى الرابع من إبريل بعد فترة التوقف الدولى، وبالتالى لا يرغب أى منهما فى أى كبوة قبل أو بعد مواجهتهما معًا، خاصة أن الصراع على اللقب قد لا يُحسم إلا بحلول نهاية الموسم فى 22 مايو المقبل.

وكتبت صحيفة «سود دويتشه تسايتونج»: «لايبزيج لم يترك أى مجال للشك أمام فرايبورج فى أنه المنافس الأكثر خطورة بالنسبة لبايرن».

وأشارت مجلة «كيكر شبورتس» إلى أن «بايرن يكون فى الموعد عندما تكون الضغوط كبيرة».

ولم يواجه بايرن أى منافسة تُذكر خلال سبعة من آخر ثمانية ألقاب له فى البوندزليجا لكن مسيرته فى الموسم الحالى لم تكن على نفس المستوى.

مؤخرًا، فقد الفريق تفوقه بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه وخسر مرتين خلال الأسابيع الأولى من عام 2021 بعد أن خسر مرة واحدة فقط خلال حملة تتويجه بلقب الدورى فى الموسم الماضى.

ويمتلك بايرن أقوى خط هجوم فى الموسم الحالى برصيد 71 هدفًا، من بينها 31 هدفًا لليفاندوفسكى، الذى اقترب من تخطى الرقم القياسى للأسطورة جيرد مولر (40 هدفًا) بعد أن سجل الهداف البولندى 34 هدفًا فى الموسم الماضى.

أما لايبزيج فسجل 46 هدفًا فقط واستقبلت شباكه 20 هدفًا.

وقال لاعب الوسط كيفين كامبل بعد الفوز على فرايبورج وتحقيق الانتصار السادس على التوالى: «الشىء الأكثر أهمية هو عدم استقبال أهداف».

وأضاف: «نقدم مستوى مبهرًا فى الدفاع، الأمور كلها تبدأ من عند المهاجمين، الذين يُحكمون سيطرتهم مبكرًا، هذا يساعدنا فى الاستحواذ على الكرة وتقصير المسار نحو مرمى المنافس، الأمور تسير بشكل جيد فى الوقت الحالى، نريد الاستمرار وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط».

وأبدى لايبزيج استعداده لاستغلال أى كبوة لبايرن فى ظل مساعيه للتتويج بأول بطولة كبرى فى تاريخه.

وقال إيميل فورسبرج، صانع لعب لايبزيج: «لدينا الشهية والروح للفوز بالمباريات، حتى عندما نضطر للصبر فى سبيل تحقيق هدفنا، لقد نضجنا سويًا وأصبحنا فريقًا يرغب فى الفوز فى كل مباراة ويقدم كرة رائعة».

بايرن ميونخ نجح فى تحويل تأخره أمام دورتموند بهدفين مبكرين سجلهما المهاجم إيرلينج هالاند إلى فوز مثير لم يُحسم سوى قبل دقيقتين من النهاية بهدف ليون جوريتسكا قبل أن يسجل ليفاندوفسكى الهدف الرابع فى الثوانى الأخيرة.

ووصف هانز فليك، مدرب بايرن، الفوز بأنه «مثير»، فيما قال توماس مولر: «لقد فرضنا سيطرتنا حتى لو جاء هدف التقدم 3ـ 2 متأخرًا، نقبل الفوز، لقد كان مهمًا بالنسبة لنا».