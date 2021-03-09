شكرا لقرائتكم خبر عن حارس فيتا كلوب : حزين من ربط تألقي أمام الأهلي بالسحر ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الكاميروني سيمون أموسولا، حارس مرمى فريق نادي فيتا كلوب الكونغولي، إنه حزين بشدة لربط البعض تألقه في مباراة الأهلي باستعانته بأعمال سحر.

وقال حارس فيتا كلوب، في تصريحات تلفزيونية: «حزين ومحبط للغاية من الحديث عن السحر وربط هذا الأمر بما قدمته من مستوى خلال مباراة الأهلي».

وواصل: «قدمنا مباراة جيدة والجميع شاهد مستوانا أمام الأهلي وكنا نداً له وننافسه على بطاقة الترشح لربع نهائي المسابقة القارية».

وكان الأهلي قد تعادل مع فيتا كلوب بنتيجة 2/2 في لقاء الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لرابطة دوري أبطال أفريقيا، في الوقت الذي سيحل فيه حامل اللقب ضيفاً على فيتا في ملعب الشهداء في السادس عشر من مارس المقبل بلقاء الجولة الرابعة.