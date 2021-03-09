شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدرر»: «ديوكوفيتش» جعلنى لاعبًا أفضل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب عشاق التنس الظهور الأول للسويسرى روجر فيدرر، بعد ابتعاده عن الملاعب لأكثر من عام، وذلك خلال مشاركته فى بطولة قطر المفتوحة، التى تنطلق اليوم.

ووجه فيدرر كلمات جميلة لغريمه الصربى نوفاك ديوكوفيتش، عندما سُئل عن المباريات التى جمعتهما، وذلك خلال بث مباشر عبر الحساب الرسمى لبطولة الدوحة.

وقال فيدرر: «أنا أستمتع باللعب ضده، أشعر أننا نعطى أفضل ما لدينا فى المباريات».

وأضاف: «عندما تقابل أفضل اللاعبين يجب عليك أن تقدم أفضل ما لديك، وإلا فلن تحقق النتيجة المطلوبة. وأكبر مثال على ذلك ديوكوفيتش الذى يمتاز بتوازن لا يصدق فى الدفاع والهجوم».

وأتم: «لهذا السبب يعد ديوكوفيتش أحد أعظم اللاعبين على الإطلاق، وكان من دواعى سرورى اللعب ضده، وهو أحد اللاعبين الذين جعلونى لاعبا أفضل».

على جانب آخر، أكد لاعب التنس النمساوى دومينيك ثيم، حامل لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2020، أن هدفه الأكبر هذا الموسم - وخلال مسيرته أيضا- هو الفوز ببطولة رولان جاروس.

وقال ثيم، فى تصريحات لموقع (Laureus.com)، عقب ترشيحه ضمن فئة الرياضيين لنيل جائزة لوريوس، إن «الهدف الأكبر لعام 2021 هو بطولة فرنسا المفتوحة». وأضاف: «إنها البطولة التى حققت فيها أفضل النتائج فى الماضى. مر وقت طويل منذ أن خضت نهائى تلك البطولة للناشئين وكان ذلك منذ 10 سنوات كنت أبلغ حينها 18 أو 19 عاما».

وزاد: «بعد الفوز بأول بطولة جراند سلام (أمريكا المفتوحة 2020) فإن بطولة رولان جاروس هى هدفى الأكبر حاليا والتى أرغب فى تحقيقها حقيقة».

وأشار ثيم إلى أنه يحب تحديد «أهداف سواء على المدى الطويل أو القريب»، مؤكدا أن «بطولة فرنسا هى شىء كبير للغاية وصعب تحقيقه»، ولذا يعد أهم هدف خلال مسيرته الاحترافية.