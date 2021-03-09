شكرا لقرائتكم خبر عن كريم ندفيد مُهدد بالاعتزال ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فاروق، نجم الأهلي السابق، إن كريم ندفيد لاعب خط وسط الفريق الأحمر بات مهدداً بالاعتزال بسبب كثرة الإصابات.

وأضاف فاروق، خلال تصريحات تليفزيونية: «كريم ندفيد بات مهدداً باعتزال كرة القدم بسبب كثرة اصاباته وعدم عودته للملاعب خلال عامين».

وواصل: «اللاعب كان قريباً من العودة للملاعب هذا الشهر ولكنه اًصيب مرة جديدة في الركبة وبات مستقبله في الملاعب مُهدد بشدة».

ويستعد الأهلي لخوض مباراته أمام الإسماعيلي ببرج العرب بالاسكندرية، بمنافسات الدوري المصري الممتاز، مساء الأربعاء المقبل.

ويبلغ ندفيد من العمر 23 عاماً، وكان حسام البدري، المدير الفني السابق للأهلي والحالي لمنتخب مصر هو أول من اعتمد عليه بشكل أساسي في تشكيلة الفريق الأحمر قبل 4 أعوام سابقة.