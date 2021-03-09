شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مؤتمرات مباراة بيراميدز ونكانا الزامبى فى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم، الثلاثاء، المؤتمرات الصحفية لمباراة بيراميدز ونكانا الزامبى، المقرر لها السادسة مساء غد الأربعاء باستاد الدفاع الجوي، فى بداية مشوار دور المجموعات بالبطولة التى حل بيراميدز وصيفا لنسختها الماضية.

ويعقد الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق نادى بيراميدز، مؤتمرا صحفيا باستاد الدفاع الجوى، للحديث عن مباراة فريق بيراميدز أمام نكانا الزامبى فى مباراة الجولة الأولى لدور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وتقام مؤتمرات اليوم والخاصة بالمباراة فى المواعيد التالية..

*الساعة الواحدة والنصف ظهرا.. الاجتماع الفنى للمباراة بحضور طاقم الحكام والمراقبين ومندوبى الفريقين بأحد فنادق التجمع الخامس.

*الساعة الخامسة والنصف مساء.. مؤتمر صحفى للمدير الفنى لنكانا وقائد الفريق بقاعة مؤتمرات استاد الدفاع الجوي.

*الساعة السادسة مساء.. التدريب الأخير لفريق نادى نكانا الزامبى باستاد الدفاع الجوى الرئيسى .. مفتوح لمدة 15 دقيقة أمام المصورين والقنوات الفضائية.

*الساعة السادسة والنصف مساء.. مؤتمر صحفى للمدير الفنى الأرجنتينى أروابارينا مدرب نادى بيراميدز وأحد لاعبى فريق الكرة بقاعة مؤتمرات ستاد الدفاع الجوى.

*الساعة السابعة مساء.. التدريب الأخير لفريق نادى بيراميدز.. مفتوح 15 دقيقة أمام المصورين والقنوات الفضائية.

ويتولى إدارة تحكيم المباراة الحكم البوروندى جورج جاتجوجو، ويعاونه المساعد الأول التنزانى فرانك جون كومبا، والمساعد الثانى من بوروندى ديزاير نكونوزيا، والحكم الرابع من بوروندى نوامانا جافاري.

ويراقب المباراة السودانى محمد جلال أحمد، والمنسق العام النيجيرى أليو لوال إبراهيم، والمنسق الأمنى التونسى محمد ديلاجي، والدكتور محمد سلطان مشرفا على الأمور الطبية المتعلقة بفيروس كورونا.