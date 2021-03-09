شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه: الإسماعيلي يحتاج للشخصيات القيادية فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسني عبد ربه، نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق، أنه تشرف بلعبه بجوار محمد حمص في الإسماعيلي أو المنتخب، الذى يجب أن يكون له دور داخل النادي الإسماعيلي في أي منصب خلال الفترة الجارية.

وقال عبد ربه، في تصريحات تليفزيونية: "رموز الإسماعيلي هم الطرف الخاسر من ما يحدث للنادي مؤخرا، والجماهير هي أكبر الخاسرين في الأزمة الحالية"، مشيرا إلى أنه لن يفرض نفسه على النادي الإسماعيلي، وأنه مستعد للعمل في النادي تحت أي ظرف دون مقابل.

وأضاف أنه يلوم على رموز الإسماعيلي الموجودين بالنادي في عدم التواصل معه من أجل تقديم الدعم والمساعدة.

واختتم: "لاعبو الإسماعيلي يحتاجون للثقة، وهناك إحصائية تؤكد أن الفريق هو ثالث أكثر فرق الدوري وصولا لمرمى المنافسين، مؤكدا أن الإسماعيلي يفتقد الشخصية القيادية داخل الملعب.

ويستعد الاسماعيلى لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء فى الدورى، وأكد البوسنى دراجان يوفيتش، المدير الفنى للإسماعيلى، أن فريقه سيقاتل من أجل الفوز على الأهلى، فى المباراة المقرر لها الأربعاء المقبل باستاد برج العرب فى الأسبوع الــ12 المؤجل لبطولة الدورى الممتاز.

وقال دراجان يوفيتش، فى تصريحات للموقع الرسمى للإسماعيلى، "نستعد بكل قوة للمباراة، اللاعبون يبذلون قصارى جهدهم فى التدريبات والجميع فى حالة تركيز، ولدى ثقة أننا سنؤدى أداءً جيداً سيكون على قدر وقيمة الإسماعيلى".

وأضاف مدرب الإسماعيلى: "أؤكد للجميع أن الفريق يضم لاعبين جيدين ولديهم قدرات فنية عالية، وكل ما نحتاجه هو انتصار لإعادة الثقة ومن ثم النتائج ستتحسن بعدها بشكل تدريجى، وأننا نقدم أداءً جيداً فى أغلب المباريات، لكن أزمة الفريق الحقيقية تتمثل فى عدم ترجمة الفرص المتاحة لأهداف، فنحن نعمل على حل تلك الأزمة فى التدريبات بشكل يومي".