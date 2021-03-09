شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمص: شعرت بالإهانة عندما طلبت الاعتزال داخل الإسماعيلي ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد محمد حمص، لاعب الاسماعيلي السابق، أن جيل 2002 من أفضل أجيال الإسماعيلي وكنا نستمتع في التدريبات والمباريات.

وقال حمص، في تصريحات تليفزيونية، إن جماهير الإسماعيلي تقدر جهد اللاعبين داخل الملعب ومن يعطي للنادي.

وأضاف أن الإسماعيلي يمكنه المنافسة أفريقيًا بشرط وجود رؤية وتخطيط لذلك، ونصيحتي للاعبي الإسماعيلي أنتم كبار وتلعبون لناد كبير.

وأردف أنه رحل إلى وادي دجلة لشعوره بأن ليس له دور حقيقي داخل الإسماعيلي.

وأكمل حمص تصريحاته: «شعربت بالإهانة من قيمة عقدي عندما عرض الإسماعيلي عودتي لمدة موسم ثم الاعتزال».

وأنهى: «الإسماعيلي يمر بمرحلة فقدان ثقة وعلى الجهاز الفني أن يعيدها مرة أخرى للاعبين».