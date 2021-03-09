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روبرتو كارلوس : أتابع الدوري المصري .. ومحمد صلاح أعظم لاعبي العالم ‏

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أحمد عمارة 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال روبرتوكارلوس، نجم ومنتخب البرازيل السابق، إنه يتابع الدوري المصري، مشيراً إلى أنه يفرز لاعبين كبار يستحقون المشاهدة.

وأضاف كارلوس خلال تصريحات تليفزيونية: «الدوري المصري قوي وأعتبره من أقوى الدوريات، ويقدم لاعبين كبار، وأتمنى أن يبلغ منتخب مصر نهائيات كأس العالم 2022».

وواصل: «أرى أن محمد صلاح، نجم الإنجليزي، هو أعظم لاعبي العالم وليس مصر فقط، هذه وجهة نظري».

وأنهى تصريحاته: «أتمنى زيارة مصر أكثر من مرة بعد نهاية جائحة ، وأتمنى حصول على جائزة أفضل لاعب في العالم ولا أغفل دور النجم مبابي هذا العام».

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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