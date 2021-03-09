شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتو كارلوس : أتابع الدوري المصري .. ومحمد صلاح أعظم لاعبي العالم ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال روبرتوكارلوس، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق، إنه يتابع الدوري المصري، مشيراً إلى أنه يفرز لاعبين كبار يستحقون المشاهدة.

وأضاف كارلوس خلال تصريحات تليفزيونية: «الدوري المصري قوي وأعتبره من أقوى الدوريات، ويقدم لاعبين كبار، وأتمنى أن يبلغ منتخب مصر نهائيات كأس العالم 2022».

وواصل: «أرى أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، هو أعظم لاعبي العالم وليس مصر فقط، هذه وجهة نظري».

وأنهى تصريحاته: «أتمنى زيارة مصر أكثر من مرة بعد نهاية جائحة كورونا، وأتمنى حصول نيمار على جائزة أفضل لاعب في العالم ولا أغفل دور النجم مبابي هذا العام».