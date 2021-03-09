شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمص يكشف كواليس رحيله عن تدريب الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد حمص، لاعب الإسماعيلي السابق، إنه شعر بعدم وجود رؤية للمستقبل داخل الإسماعيلي، ولذلك قرر الاستقالة من الجهاز الفني في الموسم الماضي.

وأوضح حمص، في تصريحات إعلامية، أن البعض حاول إثنائي عن الرحيل من الإسماعيلي لكنني تمسكت بموقفي وصممت عليه خلال الفترة الماضية.

وتابع: «لاعبو الإسماعيلي مستواهم أفضل مما يظهر في المباريات وهم عناصر جيدة، ولكن ينقصهم العمل الجماعي داخل الفريق».

وأضاف: «عماد سليمان عرض عليه العمل في الجهاز الفني الحالي مع يوفيتش، ولكن فضل أن أدعم الفريق من المدرجات».