شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر : بن شرقي يغير على قميص الزمالك .. ولا تغييرات في الجهاز الفني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، إن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، مستمر في منصبه.
وأضاف جعفر، خلال تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد تغييرات في الجهاز الفني لنادي الزمالك في الوقت الحالي».
وعن أزمة بن شرقي واعتراضه على باتشيكو، قال:«بن شرقي لاعب غيور ويغير على قميص الزمالك، لذلك لا يحب الخروج من الملعب».
وواصل:«لا يوجد أي غرامات أو عقوبات على لاعبي الزمالك بعد مباراة الترجي، وخسارة مباراة ليست نهاية العالم».
وأنهى تصريحاته: «الظروف المالية الحالية في الزمالك تدفع اللاعبين للموافقة على بعض العروض أو محاولة الضغط على النادي».
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