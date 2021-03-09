شكرا لقرائتكم خبر عن فاروق جعفر : بن شرقي يغير على قميص الزمالك .. ولا تغييرات في الجهاز الفني ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال فاروق جعفر، المستشار الفني لنادي الزمالك، إن الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بالنادي بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو، مستمر في منصبه.

وأضاف جعفر، خلال تصريحات تليفزيونية: «لا يوجد تغييرات في الجهاز الفني لنادي الزمالك في الوقت الحالي».

وعن أزمة بن شرقي واعتراضه على باتشيكو، قال:«بن شرقي لاعب غيور ويغير على قميص الزمالك، لذلك لا يحب الخروج من الملعب».

وواصل:«لا يوجد أي غرامات أو عقوبات على لاعبي الزمالك بعد مباراة الترجي، وخسارة مباراة ليست نهاية العالم».

وأنهى تصريحاته: «الظروف المالية الحالية في الزمالك تدفع اللاعبين للموافقة على بعض العروض أو محاولة الضغط على النادي».