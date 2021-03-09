شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإنجليزي تعلن انطلاق الموسم الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز– البريميرليج- موعد انطلاق الموسم المقبل 2021-2022 للمسابقة. وكشفت الرابطة التي تضم 3 أقسام أسفل الدوري الممتاز في بيان رسمي أن انطلاقة الموسم المقبل للبريميرليج ستكون يوم 6 أغسطس.

وستقام معظم المباريات في اليوم التالي ببداية أول أسبوع. وجاء في البيان أن مباريات نهائي ملحق الصعود للدوري الممتاز ستلعب في ستاد ويمبلي في آخر أسبوعين من مايو 2022.

وسيقام نهائي ملحق الصعود بالدرجة الثالثة في 21 مايو 2022 قبل نهائي ملحق الدرجتين الرابعة والثانية يومي 28 و29 بالشهر ذاته.

وينتهي الموسم المنتظم للدرجتين الثانية والرابعة في 7 و8 مايو 2022، بينما ينتهي موسم الدرجة الثالثة قبلهما بأسبوع. ويقام نهائي كأس الرابطة يوم 27 فبراير العام المقبل.

وأشارت الرابطة إلى أن تفاصيل مواعيد مباريات موسم 2021-2022 ستنشر في وقت لاحق.