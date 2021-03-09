شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ السوداني: لا أعلم شيئاً عن أزمة مباراة سيمبا.. والأهلي ‏أقوى فرق المجموعة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال لي كلارك، المدير الفني الجديد لفريق نادي المريخ السوادني، إنه لا يعلم شيئاً عن أزمة مباراة سيمبا التنزاني، وإشراك إثنين من لاعبي المريخ الموقوفين.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية: «أتمنى أن أساهم في تأهل المريخ السوداني لربع نهائي دوري أبطال أفريقيا رغم صعوبة المهمة ولكن مهمتي الأساسية هي التتويج بالدوري السوداني».

وأكمل: «المريخ يمتلك لاعبين مميزين وعلينا الفوز في المباريات الثلاثة المقبلة من أجل التأهل للدور التالي».

وأنهى حديثه: «الأهلي هو أقوى فرق المجموعة على الاطلاق، وهو المرشح الأول للتأهل وبلوغ ربع النهائي».

وتولى الإنجليزي لي كلارك مهمة تدريب الفريق قبل إقالة الجهاز الفني للفريق بعد التعادل أمام سيمبا التنزاني السبت الماضي بالجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

كان سيمبا قد تقدم بشكوى للكاف مطالباً باحتسابه فائزاً على حساب المريخ بعد اشراك الأخير إثنين من لاعبيه الموقوفين خلال المباراة.