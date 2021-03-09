شكرا لقرائتكم خبر عن إنتر ميلان يواصل الزحف في الكالتشيو بفوزه على أتالانتا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا هاما في الدوري الإيطالي بفوزه على ضيفه أتالانتا 1-0، مساء الأثنين، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة 26 من المسابقة.

سجل ميلان سكرينيار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 54، ليحقق فريق الأفاعي انتصاره السابع على التوالي في الكالتشيو. بهذا الفوز رفع إنتر رصيده إلى 62 نقطة، ليعزز موقعه في الصدارة، بينما تجمد رصيد أتالانتا عند 49 نقطة، وبات مهددا بفقدان المركز الخامس.

الإنتر لم يهدد مرمى ضيفه بالشكل الكافي طوال الشوط الأول، بل كاد الهدف أن يأتي بهدية من كريستيان روميرو مدافع أتالانتا الذي أعاد الكرة بشكل غريب تحت ضغط روميلو لوكاكو، لزميله سبورتيلو حارس المرمى، ليبعدها الأخير برأسه قبل أن تدخل الشباك. كما تباطأ لوكاكو في محاولة أخرى، وفضل أن يراوغ الدفاع بدلا من التمرير لأحد زميليه أشرف حكيمي أو لاوتارو مارتينيز.