شكرا لقرائتكم خبر عن «يتمتع بأخلاقيات عالية».. موسيماني يرفض رحيل مروان محسن عن الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيستو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، جلسة خاصة مع مروان محسن مهاجم الفريق، على هامش مران الفريق الذي أقيم عصر الاثنين، لحسم ملف رحيل المهاجم عن صفوف المارد الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقا لما ذكره مصدر داخل النادي الأهلي، أن اللاعب مستمر داخل الأهلي خلال الموسم الجديد، خاصة أن موسيماني مقتنع بقدراته الفنية والبدنية، فضلا عن تمتعه بأخلاقيات عالية تجعله ملتزما في التدريبات وداخل المستطيل الأخضر وخارجه.

وأضاف المصدر أن موسيماني تعهد للمهاجم المصري بمنحه فرصة أكبر خلال اللقاءات المقبلة سواء في الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال أفريقيا، لرفع المستوى الفني له، وإدخاله في التشكيلة الأساسية تدريجيا برفقة والتر بواليا ومحمد شريف، اللذان أصبحا متنافسين بقوة خلال المباريات الماضية على تمثيل هجوم النادي الأهلي.