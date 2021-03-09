شكرا لقرائتكم خبر عن إيفرتون يحقق رقما كارثيا في الدوري الإنجليزي عقب السقوط أمام تشيلسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقب سقوط فريق إيفرتون أمام تشيلسي بهدفين نظيفين خلال اللقاء الذي جمعهما مساء الأثنين ضمن الجولة 27 من البريميرليج، أصبح فريق إيفرتون محققا لرقما كارثيا داخل البريميرليج.

ووفقا لشبكة أوبتا للإحصائيات الكروية فريق إيفرتون يتصدر ترتيب الفرق الأكثر تسجيلا في شباكها عن طريق الأهداف العكسية. وقالت الشبكة إن فريق إيفرتون أصبح أكثر الفرق المسجلة في شباكها على مدرا تاريخ البطولة الإنجليزية برصيد 53 هدفا عكسيا. وجاء هدف البلوز عن طريق بن جودفري، مدافع إيفرتون بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 31.

وحافظ تشيلسي على انطلاقته القوية مع القيادة الألمانية الجديدة من المدرب توماس توخيل، فحقق الفريق فوزه السادس في 9 مباريات مع المدرب الجديد (تعادل 3)، وعزز من موقفه في مسألة التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم القادم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم تشيلسي بهدف نظيف من خلال هدف عكسي سجله المدافع الإنجليزي بن جودفري في شباك الضيوف. وفي الشوط الثاني عزز تشيلسي تقدمه في النتيجة من خلال ركلة جزاء حصل عليها لاعب الوسط الألماني كاي هافيرتز، وترجمها لاعب الوسط الإيطالي جورجينهو في شباك جوردان بيكفورد.