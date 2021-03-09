شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر اتحادي لـ الخليج 365: لن نفرط في سعود والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أكد لـ«الخليج 365» مصدر مقرب من نادي الاتحاد أن مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي، أجل نقاش ملف تجديد عقد النجم الشاب سعود عبدالحميد في الوقت الحالي، مبينا أن الإدارة حريصة على بقاء اللاعب مع النادي، ومسألة الحديث عن تجديد عقد اللاعب من عدمه في الوقت الحالي غير مناسب، خصوصا وأن عقد الظهير الأيمن سعود عبدالحميد ساري المفعول حتى مطلع العام 2022.

وأوضح المصدر نفسه أن الإدارة الاتحادية حرصت على رفع راتب اللاعب سعود عبدالحميد، إلى جانب منحه سيارة قبل عدة أشهر، في إشارة واضحة إلى أن النجم الشاب يحظى باهتمام وتقدير مجلس الإدارة الاتحادية ومن الصعب التفريط باللاعب وسيتم العمل على تجديد عقده عقب نهاية الموسم الحالي، بهدف منحه فرصة التركيز وتقديم أفضل المستويات الفنية مع الفريق الكروي الذي تنتظره العديد من المباريات الحاسمة محليا وعربيا. هذا وكان وكيل أعمال اللاعب فهد باقديم رفض التعليق على أية تفاصيل تتعلق بمستقبل اللاعب الاحترافي، وأن الحديث عن مصير النجم سعود عبدالحميد سيتضح في شهر يوليو القادم.