وثمن الدكتور البراهيم الجهود المبذولة في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية من خلال تنظيم الأنشطة واللقاءات الرياضية وتطويرها.

شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج جامعة حائل بكأس الاتحاد الرياضي والان مع التفاصيل

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات