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تتويج جامعة حائل بكأس الاتحاد الرياضي

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جدة - خالد شويل - حقق فريق جامعة حائل لكرة القدم بطولة كأس دوري الاتحاد الرياضي للجامعات لكرة القدم للفئة (أ)، بعد فوزه على فريق جامعة الملك فيصل 2 ـ 1، في المباراة النهائية للبطولة التي جمعتهما أمس على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز بن مساعد بحائل.

وتوج رئيس جامعة حائل الدكتور خليل البراهيم ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني فريق جامعة حائل بكأس البطولة والميداليات الذهبية، فيما نال فريق جامعة الملك فيصل الميداليات الفضية.

وثمن الدكتور البراهيم الجهود المبذولة في الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية من خلال تنظيم الأنشطة واللقاءات الرياضية وتطويرها.


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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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