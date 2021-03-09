شكرا لقرائتكم خبر عن أندية الوسطى تتنافس على كأس الريشة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تنطلق اليوم (الثلاثاء) بطولة دوري المنطقة الوسطى للريشة الطائرة لكافة الفئات، البراعم والناشئين والشباب والفريق الأول، التي ينظمها الاتحاد السعودي للريشة الطائرة وتشارك بها أندية الهلال والشباب والاعتماد والفرع والرياض والفيحاء والزلفي والفيصلي وكميت، وتقام المنافسات على صالة نادي الرياض على مدار 5 أيام، حيث ستضم البطولة منافسات الفرق من مختلف الفئات وستلعب الأدوار التمهيدية بطريقة الدوري من دور واحد بينما ستلعب الأدوار النهائية وفقا لنظام خروج المغلوب. وتعد هذه البطولة من أهم البطولات التأهيلية لدوري الدرجة الأولى التي يقيمها الاتحاد بالتعاون مع الأندية لنشر اللعبة واستقطاب المواهب وتطويرها كونها تستهدف ممارسي اللعبة من جميع الفئات، حيث سيتم في ختام البطولة تأهيل الأندية صاحبة المراكز الخمسة الأولى لجميع الفئات للمشاركة في دوري الدرجة الأولى للعبة. هذا وستتم إدارة وتحكيم منافسات البطولة من قبل نخبة من الحكام الوطنيين الذين تم إعدادهم وتأهيلهم على أعلى مستوى للقيام بهذه المهمة من خلال دورات الحكام التي ينظمها الاتحاد.

