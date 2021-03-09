شكرا لقرائتكم خبر عن عرض خليجي على طاولة فلادان..الخليج 365 تكشف التفاصيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن مدرب الأهلي فلادان توصل إلى اتفاق مع مسؤولي العين الإماراتي لقيادة الفريق في الموسم الرياضي القادم. وكشفت المصادر أن المساعي الأهلاوية في الساعات الأخيرة لفك الارتباط مع فلادان أسهمت في فتح خطوط التفاوض بين فلادان ومسؤولي العين الإماراتي في محاولة ليبدأ المدرب مهماته مع العين فور فك ارتباطه مع النادي الأهلي وليس مع بداية الإعداد للموسم الجديد.

وكانت إدارة النادي الأهلي بدأت فعلياً محادثتها مع المدرب فلادان خلال الساعات الأخيرة للوصول إلى صيغة تفاهم لفسخ العقد المبرم بين الطرفين بشكل ودي.