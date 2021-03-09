كأس البرازيل: بالميراس يحرز اللقب

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ساو باولو : أحرز بالميراس لقب بطل مسابقة كأس البرازيل في كرة القدم بفوزه على غريميو 2 صفر الأحد في ساو باولو في إياب الدور النهائي.

وسجل ويسلي (52) والبديل غابريال مينينو (84) الهدفين.

وكان بالميراس خسر صفر 1 ذهابا.

وهو اللقب الثاني لبالميراس هذا العام بعد تتوجه بلقب كأس "ليبرتادوريس" للمرة الثانية في تاريخه في 30 كانون الثاني/يناير الماضي على حساب مواطنه سانتوس.

لم تكن مشاركته موفقة في كأس العالم للاندية الاخيرة في قطر، فخسر أمام تيغريس المكسيكي بطل كونكاكاف صفر 1 في نصف النهائي، ثم أمام الأهلي المصري بطل افريقيا بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركز الثالث.