شكرا لقرائتكم خبر عن أمين صندوق مركز شباب القنايات يكشف تفاصيل وفاة اللاعب عاطف عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أشرف العسيلي، أمين صندوق مركز شباب القنايات، كواليس وفاة لاعب نادى القنايات "عاطف عبد الرحمن"، وشهرته بودا قائلا: "أنهينا إجراءات دفن عاطف عبد الرحمن وقريته كانت تبعد 30 كيلو مترا عن المدينة التي استضافت المباراة".

وتابع أمين صندوق مركز شباب القنايات، في تصريحات تليفزيونية: "هناك سيارة إسعاف في الملعب، وكانت مجهزة بأجهزة تنفس، ولكن اللاعب توفى فورا، واللاعب أدى فريضة صلاة العصر بين شوطي المباراة قبل وفاته".

وتلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة التأمين الصحى المركزى بوفاة عبد الرحمن عاطف عبد الحميد، 23 سنة، مقيم أبوحماد، وشهرته "بودا".

وتبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث قسم أول العاشر من رمضان، أنه أثناء مشاركة اللاعب مع فريقه القنايات فى مباراة أمام فريق نادى الرواد، بمدينة العاشر من رمضان، على أرض ملعب نادى الرواد، ضمن مباريات المجموعة الثانية لدورى القسم الرابع لكرة القدم، سقط مغشيا عليه.

وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفى من قِبَل مفتش الصحة تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد فى الدورة الدموية.