شكرا لقرائتكم خبر عن فييرا: جمعة وجبل وأفشة الأفضل.. وهذا شرط عودتى للتدريب فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جورفان فييرا، المدير الفني الأسبق للزمالك، إن فريق الكرة الحالى بالنادى الأبيض يمتلك مجموعة من اللاعبين المميزين، موضحا أنهم قادرون على التأهل لنهائى دوري أبطال أفريقيا رغم البداية الصعبة في دور المجموعات.

وأضاف فييرا في تصريحات تليفزيونية: "من السهل التضحية بأي مدرب، ولا يوجد أي فريق يفوز بشكل دائم، ومن الصعب الحكم بأن باتشيكو يستمر أم لا، وشرطي الأساسي للعودة إلى التدريب في مصر توافر نادي لديه استقرار إداري".

وتابع المدير الفني الأسبق لفريق الزمالك: "عبد الله جمعة ومحمد أبو جبل وأفشة الأفضل في الدوري المصري وعمر جابر لاعب جوكر، ويؤدي بشكل رائع مع بيراميدز ومحمد إبراهيم لاعب رائع، وتابعته في مباريات عديدة مع سيراميكا، وهو يصنع الفارق، ويمتلك شخصية داخل المستطيل الأخضر".

وفي سياق متصل حذر البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني لفريق الزمالك، لاعبي خط الدفاع، من خطورة محمد إبراهيم لاعب الفريق السابق وسيراميكا الحالى، قبل المباراة المرتقبة بين الفريقين، مساء الخميس المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 لمسابقة الدوري، باستاد القاهرة الدولي فى السابعة والنصف مساءً.

وأكد باتشيكو أن محمد إبراهيم أخطر لاعبي سيراميكا داخل المستطيل الأخضر، بعد مشاهدة مقاطع فيديو للاعب مع فريقه الحالى، كشفت ظهوره بمستوى متميز فى المباريات التي خاضها خلال الموسم الحالي، بعد مشاركته فى 14 مباراة.

وطلب باتشيكو من مدافعى الزمالك مراقبة محمد إبراهيم بشكل جيد خلال مباراة الخميس المقبل، ومنعه من صناعة الفرص لزملائه لما يمتلكه من قدرات فنية كبيرة، كما أنه كان لاعبا فى صفوف الفريق لسنوات طويلة، ويعرف جيدا طريقة لعب أكثر من لاعب.

وأكد باتشيكو للاعبي الزمالك أن سيراميكا يقدم مستوى متميزا في النسخة الحالية لمسابقة الدوري، بدليل احتلال المركز السابع برصيد 21 نقطة بعد خوض 14 مباراة والفارق بينه وبين بيراميدز صاحب المركز الثاني 4 نقاط فقط، ما يؤكد امتلاك الفريق مجموعة متميزة من اللاعبين القادرين على تقديم مباراة قوية.