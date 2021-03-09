شكرا لقرائتكم خبر عن 50 ألف جنيه لمصابي كورونا من موظفي اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت اللجنة التى تدير اتحاد الكرة، صرف مبلغ 50 ألف جنيه لعدد من الموظفين الذين أصيبوا مؤخرا بفيروس كورونا المستجد، كإعانة عاجلة لهم لإجراء الفحوصات الطبية والاشعة اللازمة حتى التعافى من الفيروس.

وشهدت الأيام الأخيرة إصابة أكثر من موظف بالجبلاية بفيروس كورونا المستجد، لذا تم عزلهم منزليا والخضوع للبروتوكول الطبى لحين التعافى من الفيروس، وقررت اللجنة التى تدير الاتحاد صرف 50 ألف جنيه إعانة عاجلة لهم، خاصة أنهم يعانون من أمراض أخرى، لذا تم صرف الإعانة لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وقررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة أيضا إجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا للحكام قبل مباريات الجولة الـ15 بالدوري المصري، على نفقة الجبلاية، وكشف مسؤولو لجنة الحكام أن اتحاد الكرة تحمل نفقة المسحات للحكام، بعدما تراجعت اللجنة التى تدير الجبلاية عن قرارها السابق بعدم إجراء مسحات للحكام.

وأرسلت اللجنة التى تدير الجبلاية خطابا فى وقت سابق إلى أندية الدوري الممتاز تطالبهم فيه بإجراء التحاليل والمسحات الخاصة بفيروس كورونا بأحد المعامل المعتمدة أو التابعة لاتحاد الكرة والتي يتم التعامل معها، وذلك للاعبين وأفراد الجهاز الفني والإداري.