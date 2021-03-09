شكرا لقرائتكم خبر عن روبرتو كارلوس: محمد صلاح من أعظم لاعبى العالم.. والدوري المصري "قوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد روبرتو كارلوس، نجم ريال مدريد ومنتخب البرازيل السابق، أن محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزى، من أعظم لاعبى العالم في الوقت الحالي، وأتمنى زيارة مصر أكثر من مرة.

وقال روبرتو كارلوس، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "أتابع الدوري المصري، وأرى أنه من أقوى الدوريات، وأخرج لاعبين بأفضل أندية العالم مثل ليفربول وآرسنال، وأتمنى وصول مصر لبطولة كأس العالم المقبلة".

وأضاف كارلوس: "محمد صلاح من أعظم لاعبى العالم في الفترة الحالية وليس مصر فقط، والقاهرة مكان رائع، ملىء بعشاق كرة القدم، سعيد بوجودى هنا لدعم اللعبة، وأتمنى زيارة مصر أكثر من مرة بعد فيروس كورونا، وأنا أحب مصر، وقضيت وقتا طيبا مع المصريين وهم من عشاق كرة القدم".

وتابع: "ستظل مباراة ريال مدريد وبرشلونة هي أكبر ديربى في العالم، وفيروس كورونا أثر على العالم كله وليس كرة القدم فقط، وأتمنى أن نتخطى هذه الجائحة وتعود الجماهير مرة أخرى للملاعب".

واستطرد: "كريستيانو رونالدو قدم كل ما يمكن للاعب أن يفعله فى كرة القدم، ولو منحت جائزة أفضل لاعب في الوقت الحالي سيكون نيمار".

واختتم كارلوس تصريحاته: "أرى فى نادي ZED بنية تحتية رائعة ملائمة لإخراج ناشئين مميزين فى المستقبل".