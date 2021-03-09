شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يطبق اللائحة على فتوح وبن شرقي بعد الهزيمة من الترجي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك تطبيق اللائحة الداخلية للفريق على أحمد فتوح الظهير الأيسر، وأشرف بن شرقي لاعب الوسط، بعد الأحداث التي تسبب فيها الثنائي خلال مباراة الترجي التونسي التي أقيمت السبت الماضي ضمن مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، والتي انتهت بخسارة الزمالك 3/1.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن أشرف قاسم، المشرف على الكرة في نادي الزمالك، طبّق لائحة العقوبات على كلا اللاعبين، بعدما تعرّض أحمد فتوح للطرد، واعتراض اشرف بن شرقي على استبداله.

وأضاف المصدر أن اللاعبين تقبّلا الغرامة المالية، ووعدا الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جايمي باتشيكو بالعودة إلى التركيز في الملعب؛ لعودة الفريق إلى مساره الطبيعي في المنافسة على البطولات.

وفي سياق مختلف أكد الإعلامي خالد الغندور في برنامج زملكاوي على قناة الزمالك، أن جمهور الزمالك كان يساند اللاعبين الموسم الماضي، رغم عدم حصول الفريق على بطولتي الدوري أو الكأس أو دوري ابطال افريقيا.

وأضاف خالد الغندور، في تصريحات لبرنامج زملكاوي علي قناة الزمالك، أن الجمهور كان يساند اللاعبين على الرغم من أن الزمالك خسر الدوري بفارق 20 نقطة، والفريق حصل على بطولتين فقط، هما السوبر الأفريقي والسوبر المحلي بضربات جزاء أمام الأهلي، مؤكدا أن الجمهور كان سعيدا بالأداء فتحمّل اللاعبين وساندهم.

وتابع، إن جمهور الزمالك حزين من اللاعبين؛ لأن إمكانياتهم أكبر بكثير من النتائج التي يقدمها الفريق مؤخرا.

واختتم تصريحاته مؤكدا أن قناة النادي تساند اللاعبين والجهاز الفني بقيادة البرتغالي باتشيكو وإدارة النادي برئاسة اللواء عماد عبد العزيز، وعلى اللاعبين إسعاد الجماهير في المباريات المقبلة.