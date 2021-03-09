شكرا لقرائتكم خبر عن حارس فيتا كلوب: محبط بعد ربط الأداء الجيد بالاستعانة بالسحر فى مباراة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الكاميرونى سيمون أوموسولا، حارس مرمى فريق فيتا كلوب الكونغولى، أنه شعر بالصدمة والإحباط عقب الحديث عن الاستعانة بالسحر فى مباراة الأهلي السابقة، وهذا دائم الوجود فى الملاعب الأفريقية، ولكن أنا أعمل دائما على تحسين مستواى، وتقديم مباريات جيدة.

وتعادل الأهلي مع فيتا كلوب 2/2 فى المباراة التى جمعتهما السبت فى الجولة الثالثة لدوري أبطال أفريقيا، ويلتقيان في الجولة الرابعة بالكونغو يوم 16 مارس الجاري بالكونغو.

وأوضح حارس مرمى فريق فيتا كلوب، خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 2، أنه لم يتخيل تقييم المستوى الذى ظهر عليه خلال المشاركة أمام الأهلي ونسبه للسحر وليس للمستوى الفنى الذى قدمه.

وأشار سيمون أوموسولا إلى أن الجميع شهد أداء لاعبى فريق فيتا كلوب الذى سوف يكون فريقا منافسا للنادى للأهلى فى البطولة الأفريقية.

ويحتل الأهلى المركز الثالث فى المجموعة الأولى برصيد 4 نقاط بالتساوى مع فيتا كلوب الوصيف بفارق الأهداف، بينما يتصدر سيمبا التنزاني برصيد 7 نقاط، ويتذيل المريخ السودانى برصيد نقطة واحدة.