شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة الأهلي.. خبير لوائح: المريخ مُعرّض لخسارة مواجهة سيمبا بسبب الموقوفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد محمد بيومي، خبير اللوائح، أن نادى المريخ السودانى مُعرّض لخسارة نتيجة مباراته مع نادى سيمبا التنزانى، التي انتهت بالتعادل السلبى في المباراة التي أقيمت في العاصمة السودانية الخرطوم، في إطار مباريات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا.

وقال محمد بيومى خبير اللوائح فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "سيمبا محق في شكواه لأن اللائحة تنص على "يجب أن يكون اللاعب مسجلا لدى الاتحاد المحلى قبل مشاركته أفريقيا، وإيقاف اللاعب محليا يفقد أهليته في المشاركة مع ناديه أفريقيا".

وأضاف محمد بيومى: "اللائحة تنص على احتساب نتيجة المباراة لصالح سيمبا التنزانى بنتيجة 3 /0 إن لم يكن نتيجة المباراة أكثر من ذلك، والاتحاد السودانى مخطئ في هذا الشأن لأنه كان يجب عليه إبلاغ المريخ بمنع مشاركة اللاعبين".

وتقدم فريق سيمبا التنزاني بشكوى رسمية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" ضد المريخ السوداني، بعد إشراكه لاعبين بشكل غير قانوني فى المباراة التى جمعت الفريقين، السبت الماضى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة سيمبا التنزاني مع المريخ قد انتهت بالتعادل السلبي في السودان بالجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ووفقا لمصادر إعلامية، فإن مسئولى سيمبا التنزانى قرروا شكوى المريخ بسبب إشراك الثنائي رمضان عجب وبخيت خميس فى المباراة رغم إيقافهما محليا لمدة 6 أشهر.

وأضافت المصادر أن مسئولي سيمبا أكدوا فى شكواهم ضد المريخ إلى "كاف" على عدم أحقية المريخ فى إشراك اللاعبين بالمباراة، مطالبين باحتساب النتيجة لصالحه بنتيجة 3-0.