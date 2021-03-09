شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام يضع باتشيكو في حيرة بشأن تشكيل الزمالك بعد تألق المثلوثي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب حازم إمام، ظهير أيمن الزمالك، في وضع البرتغالي جايمي باتشيكو، المدير الفني للفريق، في حيرة شديدة، قبل مباراة سيراميكا المرتقبة مساء الخميس المقبل، ضمن مباريات الأسبوع الـ15 لمسابقة الدوري، باستاد القاهرة الدولي في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

وأصبح حازم إمام جاهزا للمشاركة في التشكيلة الأساسية للزمالك في مباراة سيراميكا بعد شفائه من الإصابة التي عاني منها مؤخرا، في الركبة، وأدت إلى غيابه عن تشكيلة الفريق منذ مباراة تونجيث السنغالي في الجولة الثانية لدوري أبطال أفريقيا ثم أمام وادي دجلة في الدوري الممتاز وأخير في لقاء الترجي التونسي بثالث جولات دوري الأبطال.

غياب حازم إمام عن الزمالك، دفع البرتغالي باتشيكو، للاعتماد على التونسي حمزة المثلوثي في قيادة الجبهة اليمني للفريق في المباريات الثلاثة الأخيرة، وظهر بمستوي متميز وقدم أوراق اعتماده للمدرب، لذا أصبح من الصعب على المدير الفني استبعاد المثلوثي من تشكيلة الزمالك في مباراة سيراميكا نظرا لتألقه في المباريات الأخيرة.

وقد يجري باتشيكو تعديلات في تشكيل الزمالك، ببعض المراكز داخل المستطيل الأخضر خلال مباراة سيراميكا، لكن سيكون من الصعب إجراء المدرب تعديلا في الجبهة اليمني، نظرا لتألق حمزة المثلوثي، وتقديمه أداء متميزًا مع الفريق في آخر 3 مواجهات رغم عدم تحقيق أي انتصار، حيث تعادل الأبيض سلبيا مع تونجيث ووادي دجلة وخسر أمام الترجي.