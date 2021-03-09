أولمبياكوس: سعداء بانضمام كوكا لمنتخب مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كريستيان كاريمبو، المدير الرياضي لنادي أولمبياكوس اليوناني، عدم وجود مشكلة بشأن استدعاء الدولي المصري أحمد حسن كوكا، مهاجم الفريق، إلى قائمة منتخب مصر هذا الشهر.

وقال كريستيان كاريمبو، في مقابلة مع برنامج "أوضة اللبس" عبر قناة "النهار": "لا توجد مشكلة لدى أولمبياكوس بشأن استدعاء كوكا لمنتخب مصر رغم القيود التي تفرضها جائحة كورونا".

وأضاف: "نحن سعداء للغاية باستدعاء منتخب مصر لكوكا لأنه يستحق ذلك، هو لاعب مهم جدًا لنا ويؤدي جيدا ويحرز أهدافًا مهمة للفريق".

وأتم قائلا: "لا توجد أي ظروف استثنائية تمنع سفر كوكا من اليونان إلى مصر، ونسعى للحفاظ على صحة لاعبينا وجميع لاعبي المنتخبات خلال فترة التوقف الدولي".

وكان حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، أعلن قائمة المحترفين المستدعين لمعسكر مارس استعدادًا لمواجهتي كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 من الشهر الحالي.

وتواجد أحمد حسن كوكا ضمن قائمة اللاعبين المحترفين رفقة كل من محمد صلاح، محمد النني، أحمد حجازي، محمود حسن تريزيجيه ومصطفى محمد.