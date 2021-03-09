كارلوس: صلاح عالمي.. وسينتقل إلى ريال مدريد أو برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أكد البرازيلي روبيرتو كارلوس نجم ريال مدريد المُعتزل أن النجم المصري محمد صلاح يُفكر في الرحيل عن ليفربول خلال الصيف المُقبل، على أن تكون وجهته في إسبانيا.

وفي حوار مع قناة "أون تايم سبورتس" قال كارلوس :"أعتقد أن محمد صلاح يُفكر في الوقت الحالي بين الانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة".

وربطت تقارير صحفية عدة محمد صلاح بالانتقال إلى ريال مدريد أو برشلونة في الصيف المقبل، على الرغم من ارتباط اللاعب بعقد يربطه في أنفيلد حتى صيف 2023.

وأشاد اللاعب الفائز بمونديال كوريا واليابان 2002 بنجم ليفربول قائلاً:"محمد صلاح يُعد من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي وليس في مصر فقط".

ويتصدر محمد صلاح سباق هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 17 هدفاً، لكن النتائج الكارثية لفريقه ليفربول التي جعلته يتراجع للمركز الثامن في الدوري ويتلقى 6 خسائر متتالية على ملعب أنفيلد منعت النجم المصري من مواصلة التهديف بصورته الطبيعية وأثرت سلباً على مستواه.