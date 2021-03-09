روبيرتو كارلوس: الدوري المصري قوي.. وأتمنى تأهل مصر للمونديال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

اعتبر البرازيلي روبيرتو كارلوس نجم ريال مدريد المعتزل، الدوري المصري من بين أقوى الدوريات العالمية مُشيراً إلى أنه يحرص على متابعته.

وفي حواره مع قناة "أون تايم سبورتس" قال روبيرتو كارلوس :"أتابع الدوري المصري، وأراه من بين أقوى الدوريات، لقد أنتج منتخب قوي".

وكان روبيرتو كارلوس قد قام بتحليل بعض مباريات الدوري المصري الممتاز على قناة نادي بيراميدز التي تم إغلاقها لاحقاً، ليصبح على دراية بالمسابقة المحلية في مصر.

وأتم روبيرتو كارلوس حديثه عن المسابقة المحلية قائلاً :"الدوري المصري نجح في تصدير لاعبين لأفضل أندية العالم في السنوات الأخيرة".

وعبر كارلوس عن أمنياته في رؤية منتخب مصر يتأهل إلى بطولة كأس العالم القادمة في قطر عام 2022، مُشيراً إلى تقديره لكرة القدم المصرية.