مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي حقيقة عرض كهربا للبيع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

كشف مصدر مسؤول بالاهلي حقيقة ما تردد عن رحيل محمود كهربا صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي عن القلعة الحمراء في نهاية الموسم الجاري.

وزعمت عدة تقارير في الساعات الأخيرة أن الأهلي منح إدارة التعاقدات الضوء الأخضر لقبول أي عرض يصل إلى كهربا في نهاية الموسم حتى لو على سبيل الإعارة.

وقال المصدر لمصراوي: "أزمة محمود كهربا تم إغلاقها، وهناك قرار تم اتخاذه من قبل الجهاز الفني بإيقاف اللاعب لمدة شهر وغرامة 200 ألف جنيه، وهو ملتزم بتنفيذ العقوبة".

وأضاف: "تركيز الفريق منصب في مسابقة الدوري المحلي ودوري أبطال إفريقيا، ولا مجال حاليا للحديث في أي شيء".

وأوضح: "لا يوجد فترة انتقالات حالية، فلا مجال للحديث عن ضم لاعبين أو خروج آخرين للإعارة أو للبيع".

وأتم المصدر قائلا: "ما يحدث حاليا غير مقبول، نحن نبحث عن توفير الاستقرار للفريق فنيا وإداريا في مرحلة صعبة وحاسمة على المستوي المحلي والقاري".

ويستعد الأهلي حاليا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز يوم الأربعاء المقبل، كما يستهدف التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تأزم موقفه في المجموعة.