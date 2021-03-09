اخبار الرياضه

نشرة الإثنين..موعد انتخابات اتحاد الكرة والزمالك.. والخطيب يهنئ لابورتا

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

زوار الخليج 365 الكرام، نقدم لكم تقريرًا يوميا بأبرز الأخبار ليوم الإثنين 8 مارس 2021.

تقارير: صلاح أبلغ بقرار الرحيل عن النادي

محمود الخطيب يهنئ لابورتا على عودته لرئاسة

"كاس" تقرر تخفيض عقوبة إيقاف وتغريم أحمد أحمد.. وتكشف التفاصيل

"مش عايز وجع دماغ".. نجيب ساويرس ينفي ترشحه لرئاسة النادي الأهلي

كرة سلة.. الجزيرة يحبط الاتحاد.. فوز الزمالك.. وضربة للأهلي

إيقاف الحكم المتسبب في تأجيل مباراة باشاكشهير مع سان جيرمان

خاص.. ناصر ماهر يدعم الأهلي في مواجهة الإسماعيلي

وزارة تحدد موعد انتخابات اتحاد الكرة والزمالك

بعد تألقه مع الاتحاد السكندري.. رزاق سيسيه ينضم لمنتخب كوت ديفوار

مجموعة الأهلي.. تقارير: سيمبا يقرر شكوى المريخ لـ"كاف"

بركلات الترجيح.. بتروجيت يتأهل لربع نهائي الكأس بعد الفوز على كوكاكولا

كاف يعلن.. أفشة الأفضل بالجولة الثالثة لمجموعات الأبطال

أحمد سيد "زيزو": لم أوقع لنادٍ آخر.. ورسالة لجماهير الزمالك

الكلمات الدلائليه
كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا