ردًا على اتهامه بالسحر أمام الأهلي.. حارس فيتا: أصبت بالإحباط.. ولست بحاجه له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:

أكد سيمون أوموسولا حارس مرمى نادي فيتا كلوب الكونغولي، أن الاتهامات التي طالته باستخدام السحر خلال مواجهة الأهلي الماضية في دوري أبطال أفريقيا قد أصابته بالسحر.

وأشار أوموسولا في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة عبر قناة أون تايم سبورتس، إلى أن فريقه سيعمل بكل قوة في اللقاء المقبل ضد الأهلي من أجل الفوز به.

وقال حارس فيتا: "لم أتألق بمفردي أمام الأهلي، الدفاع عن المرمى يبدأ من خط الهجوم وكل أعضاء الفريق قاموا بواجبهم في اللقاء".

وأكمل: "لا استطيع نسيان التصدي الذي قمت به أمام الأهلي في الشوط الأول، أقصد هنا الكرة العرضية التي غيرت إتجاهها في الهواء واستطعت أن ألحق بها في اللحظة الأخيرة".

وأضاف: "أصبت بالإحباط عندما سمعت أنني متهم بعمل سحر أمام الأهلي، أنا ألعب في فريق كبير ومنذ صغري اعتمد على عملي وجهدي فقط ولكن لم يسبق لي أن اعتمد على السحر".

وأردف: "أعرف أن السحر منتشر في القارة الأفريقية ولكني لاعب محترف، عرفت أن أفراد من الأهلي نظروا في مرماي للبحث عن أسحار لكني لا أحتاج له، لا أعرف سوى العمل فقط وليس السحر والشعوذة".

واختتم: "المباراة الأولى ضد الأهلي طويت صفحتها وانتهت، بالتأكيد سيعملون على التسجيل في شباكي خلال اللقاء المقبل كما كان سعيهم في اللقاء الماضي، لكننا لن نترك اللقاء يهرب من أيدينا ولدينا الكثير لنقدمه".