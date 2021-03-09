الخليج 365 يكشف كواليس وفاة لاعب مركز شباب قنايات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

"كان مصلي العصر جماعة".. هكذا افتتح إسلام الحصري لاعب مركز شباب قنايات حديثه عن زميله عبد الرحمن عاطف الذي وافته المنية اليوم الاثنين أثناء مشاركته في مباراة لفريقه بدوري القسم الرابع.

وحل مركز شباب القنايات ضيفا على نادي الرواد في تمام الثانية والنصف ظهر اليوم ضمن منافسات الاسبوع الـ12 بدوري القسم الرابع (منطقة الشرقية).

وبحلول الدقيقة 21 من أحداث الشوط الثاني، سقط عاطف على الأرض بعد محاولة لالتقاط الكرة -دون التحام- ليتعرض لتشنجات مفاجئة.

على الفور استدعى ياسر عبد الحق حكم المباراة، الجهاز الطبي للفريق والمسعفين لمحاولة إسعاف اللاعب بعدما ساءت حالته وتم نقله على الفور إلى المستشفى قبل دقائق من وفاته.

وتواصل يلا كورة مع إسلام الحصري زميل اللاعب المتوفى، ووائل الجوهري عضو مجلس إدارة شباب القنايات بالإضافة لياسر عبد الحق حكم المباراة لمعرفة كواليس وفاة عبد الرحمن عاطف:

يقول وائل الجوهري عضو مجلس إدارة شباب القنايات في حديثه ليلا كورة: "كنّا في حالة ذهول، ولم نستطع استكمال المباراة".

وأضاف: "خلال أحداث الشوط الثاني فوجئنا بسقوط عبد الرحمن على الأرض دون التحام قوي مع أي لاعب، على الفور استدعى الحكم الجهاز الطبي والمسعفين، حاولوا إخراج لسانه قبل أن يتم نقله إلى المستشفى التي تتواجد بجوار سور ملعب نادي الرواد".

وتابع: "توجهنا جميعا لاعبين وإداريين إلى المستشفى وبعد دقائق قليلة علمنا بوفاته".

ولم يختلف حديث ياسر عبد الحق حكم المباراة عن تصريحات الجوهري، وقال ليلا كورة: "عبد الرحمن كان بديلا للفريق وفي الدقيقة 21 من أحداث الشوط الثاني أثناء محاولته لالتقاط الكرة سقط على الأرض، فقمت بمعاينته وعلى الفور أعطيت الإذن للجهاز الطبي والمسعفين بالنزول إلى أرض الملعب".

وواصل: "أوقفت اللعب، وتم نقل اللاعب إلى المستشفى المجاور لنادي الرواد وتبعه زملائه بالفريق (عبد الرحمن طلع من الملعب حي)، انتظرت في الملعب حتى المدة القانونية (30 دقيقة) مع لاعبي الفريق المنافس ثم قمت بإنهاء المباراة".

من جانبه قال خالد جميل مدير منطقة الشرقية في تصريحات خاصة ليلا كورة، إن رأس اللاعب ارتطمت بالارض بشدة، وخرج بعض الدم من فمه وتبين خطورة حالته وطالب المسعفين ضرورة نقله إلى المستشفى.

وأضاف مدير منطقة الشرقية أنه تبين بعد ذلك وفقا لتقرير الوفاة أن سببها كان سكتة قلبية ولم يكن هناك بلع للسان.

وأشار إلى أن اللجنة اجتمعت من قليل وقررت إعادة المباراة على الرغم من تقدم الرواد بنتيجة 2-0، لافتًا إلى أن اللجنة استندت على بند الظرف القهري.

وتواصل يلا كورة مع زملاء عبد الرحمن، وتحدث إسلام الحصري لاعب خط وسط شباب القنايات قائلا: "عبد الرحمن كان مصلي العصر جماعة قبل نزوله بديلا في المباراة".

وأضاف: "خلال كرة عادية سقط البالغ من العمر 22 عاما على الأرض، لم يستطع النهوض وحدث معه تشنجات، تحرك المسعفين إلى أرض الملعب وقمنا بحمله إلى سيارة الإسعاف ومنها إلى المستشفى (خرج من الملعب حي)".

وأردف: "عبد الرحمن من أطيب الشخصيات التي يمكن أن تتعامل معها".

من ناحية أخرى، تحدث محمد العطار مدافع الفريق الناشط بالقسم الرابع عن زميله قائلا: "مهما تحدثت عنه فلن أوفيه حقه، عبد الرحمن انضم حديثا إلى الفريق مطلع الموسم الجاري قادما من أبو حماد".

وأتم: "من اكثر الشخصيات التي تحب الخير للجميع، عندما كنت أقصر في التدريبات وأتغيب عن المران كان يتحدث معي ويحمسني لضرورة الحضور.. كان قلبه أبيض".