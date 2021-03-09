ترتيب الدوري الاسباني بعد نتائج مباريات اليوم “هل ينحصر الصراع بين الأتلتي والبرسا”؟

أُختتمت اليوم الجولة الـ26 من الدوري الاسباني باستضافة “ريال بيتيس” لنظيره “ديبورتيفو ألافيس” على ملعب بينتو فيامارين، والتي انتهت بفوزٍ مثير للوس فيرديبلانكوس بنتيجة (3-2).

وما يهم عشاق كرة القدم الإسبانية خلال الآونة الأخيرة وضعية ثلاثي المقدمة بشكلٍ عام، ولكن بعد تعادل متصدر الترتيب “أتلتيكو مدريد” مع جاره “ريال مدريد” لحساب الجولة الحالية، سُلطت الأضواء على الصراع بين الأتلتي و”البرسا” الذي استفاد كثيرًا من نتيجة ديربي العاصمة.

وانفرد برشلونة بمركز الوصافة برصيد 56 نقطة، وأصبح الفارق بينه وبين أتلتيكو مدريد 3 نقاط فقط في ترتيب الدوري الاسباني، مع إمتلاك الأخير مباراة مؤجلة أمام “أثلتيك بيلباو”.

وينتظر برشلونة بشغفٍ كبير مواجهة الأتلتي لنظيره الباسكي يوم الأربعاء القادم 10 مارس، من أجل الوقوف على فرص الفريق الكتالوني لخطف الصدارة، ولما لا فهو يمتلك مباراة مع الفريق العاصمي في الجولة الـ35 وأن كان الحديث مبكرًا عن تلك المواجهة.

وتعد نتائج برشلونة في الدوري الاسباني هي الأفضل، من بين كل فرق المقدمة فمنذ خسارته أمام “قادش” في الجولة الـ12، لم يعرف الفريق الخسارة في المسابقة المحلية.

على الجهة المقابلة، تعادل أتلتيكو مدريد في 3 مباريات وخسر مرة واحدة من آخر 10 مباريات خاضها في الدوري الاسباني، كما هو الحال بالنسبة لفريق ريال مدريد الذي تعادل هو الآخر 3 مرات وهُزم مرة.

واستبعد البعض فريق ريال مدريد من المنافسة على اللقب رغم ابتعاده عن برشلونة بفارق نقطتين فقط في ترتيب الدوري الاسباني، وعن أتلتيكو مدريد بفارق 5 نقاط، نظرًا لضعف تشكيلة النادي الملكي، وذلك بسبب كثرة الإصابات من جهة، وتراجع آداء لاعبيه من جهة أخرى.

وفي ظل تلك النتائج المبهجة لفريق برشلونة، وإمتلاك أتلتيكو مدريد مجموعة متميزة من اللاعبين، هل ينحصر الصراع بين الأتلتي والبرسا؟

والتالي ترتيب الدوري الاسباني بعد الجولة 26

أتلتيكو مدريد 59 نقطة – له مباراة مؤجلة أمام بلباو يوم 10 مارس 2021 برشلونة 56 نقطة – أقوى خط هجوم في الليجا بـ 55 هدف ريال مدريد 54 نقطة إشبيلية 48 نقطة – له مباراة مؤجلة أمام إلتشي يوم 17 مارس ( من الجولة 2) ريال سوسيداد 45 نقطة ريال بيتيس 42 نقطة فياريال 37 نقطة سلتا فيغو 33 نقطة غرناطة 33 أثلتيك بلباو 33 نقطة – له مباراة مؤجلة أمام أتلتيكو مدريد يوم 10 مارس 2021 ليفانتي 32 نقطة فالنسيا 30 نقطة أوساسونا 28 نقطة قادش 28 نقطة خيتافي 27 نقطة بلد الوليد 25 نقطة إلتشي 24 نقطة – له مباراة مؤجلة أمام إشبيلية يوم 17 مارس (من الجولة 2) إيبار 22 نقطة ديبورتيفو ألافيس 22 نقطة هويسكا 20 نقطة

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