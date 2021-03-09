فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الانتر واتلانتا في الدوري الايطالي

شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الانتر واتلانتا، في أهم مباريات اليوم الاثنين 8-3-2021 ضمن الجولة 26 من الدوري الايطالي، والتي استضافها ملعب جوسيبي مياتزا، بإدارة من الحكم الايطالي “ماوريتسيو مارياني”.

حسم إنتر ميلان مواجهته الصعبة مع ضيفه أتالانتا 1-صفر، وابتعد مجدداً في صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي بفارق ست نقاط عن جاره اللدود ميلان وعشر عن يوفنتوس بطل المواسم التسعة الماضية.

ويدين انتر ميلان بهذا الفوز لمدافعه ميلان سكرينيار، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54، مستغلا فوضى حصلت في مناطق أتلانتا عقب ركلة زاوية، وصلت الكرة من خلالها إلى اللاعب السلوفاكي ليسددها قوية داخل الشباك.

ودخل انتر ميلان الى مباراته وأتالانتا القادم من أربعة انتصارات متتالية ما أدخله مجددا في صلب الصراع على المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، على خلفية ستة انتصارات متتالية، إحداها على ميلان بالذات 3-صفر، ما سمح له بالتصدر ثم الابتعاد عن “روسونيري”.