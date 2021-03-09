فيديو يوتيوب | شاهد اهداف مباراة الانتر واتلانتا في الدوري الايطالي

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شاهد فيديو يوتيوب اهداف مباراة الانتر واتلانتا، في أهم مباريات اليوم الاثنين 8-3-2021 ضمن الجولة 26 من الدوري الايطالي، والتي استضافها ملعب جوسيبي مياتزا، بإدارة من الحكم الايطالي “ماوريتسيو مارياني”.
حسم إنتر ميلان مواجهته الصعبة مع ضيفه أتالانتا 1-صفر، وابتعد مجدداً في صدارة جدول ترتيب الدوري الايطالي بفارق ست نقاط عن جاره اللدود ميلان وعشر عن يوفنتوس بطل المواسم التسعة الماضية.
ويدين انتر ميلان بهذا الفوز لمدافعه ميلان سكرينيار، الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 54، مستغلا فوضى حصلت في مناطق أتلانتا عقب ركلة زاوية، وصلت الكرة من خلالها إلى اللاعب السلوفاكي ليسددها قوية داخل الشباك.
ودخل انتر ميلان الى مباراته وأتالانتا القادم من أربعة انتصارات متتالية ما أدخله مجددا في صلب الصراع على المشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل، على خلفية ستة انتصارات متتالية، إحداها على ميلان بالذات 3-صفر، ما سمح له بالتصدر ثم الابتعاد عن “روسونيري”.
ويأمل “نيراتسوري” مواصلة مشواره على هذا المنوال من أجل إحراز اللقب الأول منذ 2010 حين توج بالثلاثية التاريخية بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، فيما يمني أتالانتا النفس باستعادة توازنه سريعا بعدما تنازل عن مركزه الرابع الأخير المؤهل لدوري الأبطال لصالح روما الفائز السبت على جنوى 1-صفر، متخلفا بفارق ثلاث نقاط عن يوفنتوس الثالث الذي تغلب السبت على لاتسيو 3-1.
وحقق انتر ميلان فوزه السادس على التوالي في الدوري الايطالي على حساب بارما في الجولة الماضية، ليصل إلى النقطة 59 في المركز الأول، وبفارق 3 نقاط عن أقرب ملاحقيه “ميلان” الذي فاز على هيلاس فيرونا أمس لحساب الجولة الحالية.
على الجهة المقابلة، فاز اتلانتا في مباراته الأخيرة في الدوري الايطالي على كروتوني ليسجل انتصار الرابع تواليًا في المسابقة المحلية، ويصل إلى النقطة 49 في المركز الخامس.
إليكم هدف المباراة
هدف تقدم انتر ميلان “ميلان شكرينار”
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