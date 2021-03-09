تعرف على ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم وفوز تشيلسي على ايفرتون ضمن الجولة 27، والتي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج بمدينة لندن.

تمكن فريق تشيلسي من تحقيق الفوز على ايفرتون، بهدفين نظيفين، ليجرعه أول خسارة بعد 3 انتصارات متتالية في الدوري الانجليزي، ويحرمه من الدخول إلى المربع الذهبي.

وكان يسعى ايفرتون إلى تحقيق الانتصار اليوم على تشيلسي، من أجل خطف المركز الرابع وذلك قبل خوض مباراته المؤجلة أمام “بيرنلي” في الجولة الـ28، ولكن فشلت مساعيه في ظل توهج البلوز.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، وبفارق 3 نقاط عن صاحب المركز الثالث “ليستر سيتي”، في المقابل تجمد رصيد ايفرتون عند 46 نقطة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الانجليزي.

وبهذا الانتصار أصبح تشيلسي دون خسارة في مبارياته الـ11 الأولى في جميع المسابقات تحت قيادة المدرب الألماني توماس توخيل، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل في 3.

واقترب توماس توخيل من معادلة رقم البرازيلي لويز فيليبي سكولاري كأكثر مدرب اختبر سلسلة مباريات بلا هزيمة في بداية عهده على رأس القيادة الفنية للبلوز وصلت إلى 12 مباراة.

ترتيب الدوري الانجليزي بعد نتائج مباريات اليوم وفوز تشيلسي

1- مانشستر سيتي 65 نقطة – لعب 28

2- مانشستر يونايتد 54 نقطة – لعب 28

3- ليستر سيتي 53 نقطة – لعب 28

4- تشيلسي 50 نقطة – لعب 28

5- ايفرتون 46 نقطة – لعب 27

6- توتنهام 45 نقطة – لعب 27

7- وست هام يونايتد 45 نقطة – لعب 26

8- ليفربول 43 نقطة – لعب 28

9- استون فيلا 40 نقطة – لعب 26

10- ارسنال 38 نقطة – لعب 27

11- ليدز يونايتد 35 نقطة – لعب 26

12- ولفرهامبتون 35 نقطة – لعب 28

13- كريستال بالاس 34 نقطة – لعب 28

14- ساوثهامبتون 33 نقطة – لعب 27

15- بيرنلي 30 نقطة – لعب 28

16- نيوكاسل يونايتد 27 نقطة – لعب 27

17- برايتون 26 نقطة – لعب 27

18- فولهام 26 نقطة – لعب 28

19- وست بروميتش 18 نقطة – لعب 28

20- شيفيلد يونايتد 14 نقطة – لعب 28

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